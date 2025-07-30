Тайсон Фьюри рассказал, при каких условиях может возобновить карьеру

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) поделился мыслями о своем возможном возвращении.

Британец призвал фанатов следить за его решением.

«В конце концов, давать фанатам то, чего они хотят — это хорошо. Но стоит ли это моего здоровья? Я бываю на событиях, вижу старых чемпионов и некоторые из них теряются даже в туалете. Я не хочу быть таким. Просто следите. Скоро все узнаете», — приводит слова Тайсона Ring Magazine.

Напомним, Тайсон Фьюри бросил вызов Александру Усику и назвал дату подинка.