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Новости > Выявлена неожиданная польза омега-3

Выявлена неожиданная польза омега-3

Агата Кловская
29.07.25 14:36
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Выявлена неожиданная польза омега-3

Международная группа экспертов выяснила, что жирные кислоты омега-3 снижают агрессию. В том числе вспышки гнева и острую реакцию на стресс.

Ученые поясняют, что омега-3 (в частности, ЭПК и ДГК) представляет собой незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах, оливковом масле и жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия и сельдь.

Уже давно их употребление связывают с укреплением сердца, мозга и иммунной системы, а сейчас было установлено, что влияние этих веществ распространяется и на поведение.

В ходе опыта специалисты проанализировали данные 29 ранее опубликованных работ, которые охватили почти четыре тысячи участников – от школьников до взрослых в клинических и судебно-медицинских учреждениях. Результаты показали

Оказалось, что омега-3 способна подавлять агрессивное поведение независимо от возраста, пола, диагноза, дозировки или длительности курса приема.

Добавляется, что она эффективно снижает как реактивную (эмоциональную) агрессию, так и проактивную – спланированное, целенаправленное поведение.

Информируется, что ЭПК и ДГК выступают потенциально ценным инструментом в работе с людьми, склонными к раздражительности, вспыльчивости или насилию.

Указывается на то, что проблема агрессивного поведения особенно актуальна в школах, клиниках и исправительных учреждениях.

Резюмируется, что увеличение потребления омега-3 (с пищей или с помощью сертифицированных препаратов) может быть рекомендовано людям, испытывающим хронический стресс или трудности с контролем эмоций.

Ранее японцы обнаружили неожиданную пользу кофеина.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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