Китайцы назвали возраст, когда происходит резкое старение человека

Эксперты из Китайской академии наук назвали возраст, когда происходит резкое старение человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что примерно 50 лет наступает переломный момент, после которого процессы износа организма ускоряются.

Во время опыта ученые проанализировали восемь систем организма у 76 людей в возрасте от 14 до 68 лет.

Сказано, что резкие биологические изменения исследователи зафиксировали в интервале между 45 и 55 годами.

Добавляется, что особенно заметно старение затрагивало сердечнососудистую систему (в частности, аорту), то есть главный сосуд организма, снабжающий кровью внутренние органы.

Информируется, что старение развивается не постепенно, а волнообразно, с периодами стремительных перемен.

Отмечается, что сосуды могут играть ключевую роль в распространении веществ, запускающих старение по всему организму.

Ожидается, что дальнейшее изучение так называемых точек биологического сдвига поможет глубже понять механизмы возрастного износа организма и найти пути его замедления.

Ранее британцы доказали, что кофеин замедляет старение.