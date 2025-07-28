Непогода основательно потрепала Киевскую область

На Киевскую область обрушилась непогода. О последствиях поведал глава ОВА Николай Калашник.

Информируется: «Из-за сильных ливней, шквалов и гроз в области зафиксированы массовые аварийные отключения электроэнергии, больше всего пострадали Бучанский, Вышгородский, Белоцерковский и Обуховский районы».

При этом добавляется, что аварийные бригады энергетиков работают в усиленном режиме.

Сказано, что с утра удалось вернуть свет почти 67 тысячам семей.

Однако, в то же время, из-за новых повреждений сейчас без электроснабжения остаются около 30 тысяч потребителей.

Отметим, что синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий: местами возможны грозы, град и шквалы до 20 м/с.

Ранее синоптики предупредили украинцев о серьезной непогоде в ближайшее время.