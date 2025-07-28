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Новости > 3I/ATLAS: американский профессор назвал загадочную комету инопланетной технологией

3I/ATLAS: американский профессор назвал загадочную комету инопланетной технологией

Александр Панько
28.07.25 00:01
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3I/ATLAS: американский профессор назвал загадочную комету инопланетной технологией

Профессор Гарвардского университета в США Ави Леб заявил, что загадочная комета 3I/ATLAS является инопланетной технологией. Его слова цитирует издание Newsweek.

Данный межзвездный объект был зафиксировал телескопом ATLAS NASA в Чили 1 июля.

Он стал всего третьим зарегистрированным телескопами межзвездным странником в истории.

При этом американец считает, что его характеристики могут указывать на искусственное происхождение.

Отмечается: «Орбита 3I/ATLAS совпадает с плоскостью Земли всего на 5 градусов, а вероятность такого совпадения случайным образом составляет всего 0,2%».

Добавляется, что объект движется по ретроградной траектории и имеет аномально высокую яркость, что соответствует диаметру около 20 километров, что слишком много для типичной межзвездной кометы.

Ученый полагает, что объект мог быть целенаправленно направлен вглубь Солнечной системы и предполагает, что его ближайший подход к Солнцу, который произойдет 29 октября, в момент, когда он будет скрыт от наблюдений с Земли, может быть не случайным, а рассчитанным.

Кроме этого акцентируется внимание на отсутствие характерных спектральных признаков, свойственных кометам.

Резюмируется: «Если моя гипотеза верна, последствия могут быть крайне серьезными для человечества. Нам нужно быть готовыми ко всем сценариям и проверить, действительно ли мы имеем дело с обычными камнями».

Ранее в Пентагоне сделали неожиданное заявление по поводу НЛО.

Тэги: ученые, мир, NASA, космос, наука, инопланетяне, НЛО, 3I/ATLAS

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