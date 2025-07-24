Трамп сделал дерзкое заявление по поводу пошлин

Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать миру пошлинами. Новое дерзкое заявление прозвучало на конференции теме искусственного интеллекта в Вашингтоне.

Политик предупредил, что пошлины коснутся товаров из тех стран, которые не успеют заключить торговые сделки с США.

Американский лидер сказал: «В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более двухсот стран – это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю? Это будет слишком много для всех».

Ранее Трамп заключил торговые соглашения с тремя странами Азии.