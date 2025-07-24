Ученые поведали об опасности употребления газировки

Эксперты из Израильского технологического института поведали об опасности газировки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что регулярное употребление таких напитков с рафинированным сахаром способно вызывать изменения в ДНК кишечных бактерий и нарушать работу иммунной системы.

Ученые говорят, что акцентировали внимание на одном из ключевых представителей микробиома – бактерии Bacteroides thetaiotaomicron, которая играет важную роль в защите кишечника от воспаления и патогенов.

Было установлено, что под воздействием сахара в составе газировки у этой бактерии происходят так называемые инверсии – перестройки фрагментов ДНК, которые изменяют ее активность.

Опыты на мышах выявили, что данные изменения затрагивают сразу несколько важных процессов, к которым относятся регуляция уровней воспалительных маркеров, активность Т-клеток, выработка цитокинов (сигнальных белковых молекул иммунной системы) и даже проницаемость стенок кишечника.

Эксперименты на клеточных линиях, грызунах и добровольцах указали, что микробиота быстро реагирует на сахар в рационе.

Уточняется, что подобные эффекты обратимы: после отказа от сладкой газировки ДНК бактерий возвращается к исходному состоянию, и показатели иммунной системы нормализуются.

Сообщается, что питание оказывает прямое влияние на взаимодействие микробиома и иммунитета.

Резюмируется, что новые данные способны стать основой для персонализированных диетических рекомендаций, направленных на снижение риска воспалительных заболеваний и поддержание общего здоровья.

Ранее стало известно, как сокращает жизнь газировка.