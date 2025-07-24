Астроном заявил, что Солнце прошло нижнюю точку векового цикла

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований в России Сергей Богачев заявил, что Солнце прошло нижнюю точку векового цикла в прошлом одиннадцатилетнем цикле. По его словам, новый оказался сильнее, чем предыдущий.

Астроном сказал: «Нижнюю точку векового цикла мы прошли все-таки в предыдущем цикле, а сейчас растем вверх, и все ближайшие последующие циклы будут сильнее. Если вы спрашиваете мой прогноз на ближайшие 20-30 лет, я считаю, что мы сейчас будем сильно расти и каждый цикл будет все более и более мощным. Но, опять же, природа славится непредсказуемостью, возможно, всё будет наоборот».

Добавляется, что сейчас Солнце прошло очередной пик одиннадцатилетнего цикла.

Специалисты фиксируют, насколько значительно падает активность светила, насколько меньше на нем происходит вспышек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также указывается на то, появляется много корональных дыр, которые обычно тоже соответствуют снижению активности Солнца.

Ученый объяснил, что помимо одиннадцатилетних циклов на Солнце наблюдаются вековые.

Не исключается и наличие тысячелетних или даже миллионнолетних циклов.

По прогнозам, завершившийся недавно пик должен был прийтись на минимум векового цикла и оказаться очень слабым, но прогнозы не оправдались.

Говорится: «Прошедший цикл на 50% превосходит предыдущий. Но все-таки он не рекордный, до максимумов середины двадцатого века не дотягивает те же 50%. Можно сказать, что цикл был неожиданно сильным, но если кто-то думает, что пережил что-то исторически небывалое и остался жив, вытирает пот со лба, то нет, ничего исторически особенного в этом цикле не было».

Резюмируется, что по каким законам развивается вековой цикл, научное сообщество пока не знает.

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