В Ровно завезли тропическую малярию

Тропическую малярию завезли в Ровно. Как информирует местный областной центр контроля и профилактики заболеваний, заразилась женщина, которая вернулась из поездки в Индию.

Указывается, что первые симптомы у нее появились примерно через две недели после поездки.

После этого женщина обратилась к семейному врачу и была госпитализирована в инфекционное отделение Центральной городской больницы Ровно.

Сообщается, что врачи поставили диагноз: малярия, вызванная возбудителем Plasmodium falciparum.

Подчеркивается, что это первый случай завозной малярии в Ровенской области в этом году, а в последний раз болезнь фиксировали тут еще в 2022-м году.

Сейчас специалисты центра проводят профилактические мероприятия и энтомологическое обследование, устанавливают границы возможного очага, определяют круг контактных лиц.

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