Ученые выяснили, до какого возраста ребенку нельзя пользоваться смартфоном

Эксперты из исследовательской организации Sapien Labs в США призвали не давать ребенку пользоваться смартфоном до двенадцатилетнего возраста. По их словам, это повышает риск развития эмоциональных проблем в будущем.

Сообщается, что в ходе проекта Global Mind Project ученые оценили данные о психическом состоянии более ста тысяч человек из разных стран в возрасте от 18 до 24 лет. Их спрашивали, когда они впервые начали пользоваться смартфоном и сколько времени проводили за экраном.

В итоге оказалось, что те, кто получил первый смартфон до двенадцати лет, чаще сталкиваются с суицидальными мыслями, агрессией, сниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью и ощущением утраты связи с реальностью.

Добавляется, что особенно выраженной эта связь оказалась у девушек, у которых наблюдалось снижение уверенности в себе и устойчивости к стрессу.

Информируется, что примерно 40% негативного эффекта для психики обусловлено кибербуллингом (издевательствами в интернете), нарушениями сна и напряженными отношениями в семье. Данные факторы риска чаще возникали у детей, получивших ранний доступ к социальным сетям.

Говорится, что чем ниже возраст получения первого смартфона, тем выше риск ухудшения психического здоровья во взрослом возрасте.

Резюмируется, что масштабы потенциального вреда требуют мер предосторожности от школьных программ по цифровой грамотности до возрастных ограничений и поэтапного допуска к гаджетам.

Ранее американцы доказали, что люди таки глупеют от интернета.