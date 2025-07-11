Буданов озвучил новое условие по перемирию

Перемирие между Украиной и Российской Федерацией должно быть достигнуто как можно скорее. Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Bloomberg.

Издание напомнило Буданову, что в то время, когда Украина согласилась с призывами США о безоговорочном прекращении огня, российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что Россия «не отступит» от своих военных целей, согласно стенограмме Кремля.

На это Буданов ответил, что перемирие должно быть достигнуто как можно скорее, задолго до конца этого года.

«Реалистично ли это сделать? Да. Сложно ли это? Нет. Для этого нужно как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции», — сказал он.

Напомним, у Зеленского объяснили, каким должно быть перемирие с РФ.