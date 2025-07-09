Археологи нашли в Египте гробницу с роскошным двухметровым саркофагом

Египетско-итальянская археологическая миссия сообщила об открытии нескольких высеченных в скале гробниц эллинистического и римского периодов на западном берегу Нила возле мавзолея Ага-хана в Асуане. Как сообщает LBV Magazine, особое внимание исследователей привлекла так называемая гробница 38, отличающаяся архитектурной сложностью и исключительным уровнем сохранности надписей.

Главная погребальная камера расположена на глубине более двух метров. К ней ведут каменные ступени, по обеим сторонам которых размещены глинобитные платформы — вероятно, для жертвоприношений. В центре камеры археологи нашли известняковый саркофаг, на котором вырезано детальное человеческое лицо, парик и золотые украшения. Основание саркофага высечено непосредственно в породе, а сам саркофаг достигает двух метров в высоту.

С обеих сторон гроба сохранились иероглифические колонки, содержащие призывы к местным божествам Асуана и называющие имя похороненного — Ка-Мсио, высокопоставленного лица того времени. В надписях также упомянуты члены его семьи.

Кроме саркофага, в гробнице обнаружено несколько мумий, среди которых были и дети. Эксперты считают, что это может свидетельствовать об использовании захоронения как семейного мавзолея на протяжении длительного времени.

Все мумии осенью пройдут компьютерную томографию и биологические анализы — для определения возраста, причин смерти и возможных родственных связей.

В верхней части холма обнаружены монументальные гробницы Птолемеев, которые впоследствии повторно использовались в римскую эпоху. Это, по словам археологов, подтверждает преемственность местных традиций даже под иностранным владычеством.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи назвал открытие важным для понимания исторической роли Асуана как стратегического и религиозного центра, который продолжал сохранять традиции даже при правлении Птолемеев и римлян.

Напомним, в Италии нашли древнюю гробницу, которой более 2700 лет.