В Киеве отказались использовать израильскую локализованную систему оповещения об угрозах

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в украинской столице не будут использовать израильскую локализованную систему оповещения об угрозах. Слова чиновник цитирует «Укринформ».
Он говорит, что военные не считают данный формат технически целесообразным.
Говорится: «Из-за плотности городской застройки и специфики угроз – в частности, шахедов, которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, – нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам».
Добавляется: «Поэтому внедрение локального оповещения в настоящее время не рассматривается».
Ранее в центре Киева усилили меры безопасности.