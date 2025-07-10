В Киеве отказались использовать израильскую локализованную систему оповещения об угрозах

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в украинской столице не будут использовать израильскую локализованную систему оповещения об угрозах. Слова чиновник цитирует «Укринформ».

Он говорит, что военные не считают данный формат технически целесообразным.

Говорится: «Из-за плотности городской застройки и специфики угроз – в частности, шахедов, которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, – нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам».

Добавляется: «Поэтому внедрение локального оповещения в настоящее время не рассматривается».

Ранее в центре Киева усилили меры безопасности.