Самый загруженный международный аэропорт мира закроют навсегда

Международный аэропорт Дубая (DXB), работающий с 1960 года и считающийся самым загруженным международным аэропортом в мире, планируется окончательно закрыть в 2035 году, сообщает Express.

Все операции крупнейшего авиационного узла постепенно перенесут в новый аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC), который сейчас проходит масштабную модернизацию стоимостью около 38 миллиардов долларов. После завершения проекта DWC должен стать крупнейшим авиационным хабом в мире, говорится в сообщении.

Перенос коснется всех рейсов и сервисов, которые сейчас обслуживает DXB, в частности полетов авиакомпаний Emirates и flydubai.

После завершения расширения аэропорт в районе Dubai World Central сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров в год, что станет абсолютным мировым рекордом.

Такой шаг является частью амбициозной стратегии ОАЭ по доминированию в сфере глобальных авиаперевозок и логистики.

Проект модернизации Al Maktoum International Airport предусматривает строительство пяти параллельных взлетно-посадочных полос и до 400 выходов для самолетов.

Как сообщает Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP) — компания, отвечающая за развитие авиационной инфраструктуры эмирата, — новый аэропорт станет «новой эрой умных аэропортовых систем и сервисов, ориентированных на пассажиров», обеспечивая максимально комфортные путешествия по всему миру.

Генеральный директор Dubai Airports Пол Гриффитс пояснил, что одновременное функционирование двух крупных авиахабов рядом друг с другом не имеет экономического смысла. Он отметил: «Мы переведем в DWC абсолютно все сервисы. К тому моменту практически вся инфраструктура DXB приблизится к завершению своего эксплуатационного ресурса, поэтому держать аэропорт открытым будет экономически невыгодно без огромных инвестиций».

Одной из причин закрытия DXB также стало его расположение — аэропорт фактически зажат между крупными автомагистралями и жилыми районами, из-за чего его дальнейшее расширение практически невозможно.

Ожидается, что основной переезд операций в DWC начнется примерно в 2032 году, хотя полностью реализацию проекта планируют завершить только к 2057 году.

Кроме того, новый аэропорт должны интегрировать с будущей высокоскоростной железной дорогой Etihad Rail. Благодаря этому дорога между Дубаем и Абу-Даби сократится примерно до 30 минут.

Напомним, аэропорт в Японии закрыли по весьма необычной причине.