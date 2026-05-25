Население Эстонии может сократиться почти в два раза

Эксперты из Таллиннского университета в Эстонии бьют тревогу. По их словам, до конца этого века население страны может сократиться до 670 тысяч человек по причине низкой рождаемости.

На этот год численность населения Эстонии составляет около 1,36 миллиона человек.

Сказано, что в течение последних двух лет в стране родились менее 10 тысяч детей.

Информируется: «Прогноз показал, что низкая рождаемость вместе со сбалансированной миграцией приведут к тому, что численность населения Эстонии к концу века сократится почти наполовину, снизившись до 670 тысяч жителей».

Добавляется: «Число новорожденных в процессе сокращения уменьшится на две трети – примерно до 3,7 тысячи в год».

Ожидается, что при положительном миграционном сальдо можно избежать падения численности населения. Так, если в страну ежегодно будут переезжать на восемь тысяч человек больше, чем будет из нее уезжать, численность населения сохранится на нынешнем уровне.

Впрочем, указывается, что из-за этого к концу века в стране прибавится до 600 тысяч новых жителей с миграционным бэкграундом, что приведет к существенному изменению состава населения Эстонии.

Резюмируется: «В результате постоянной иммиграции доля эстонцев в общей численности населения составит меньше половины. В поколениях детей и молодежи эстонцы окажутся в меньшинстве еще раньше».

Ранее в МИД Эстонии наехали на США.