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Новости > Трамп вновь едко наехал на Маска

Трамп вновь едко наехал на Маска

Агата Кловская
07.07.25 20:30
233
Трамп вновь едко наехал на Маска

После того, как миллиардер Илон Маск решил создать свою политическую силу «Партия Америки», по нему жестко прошелся президент США Дональд Трамп. Политик сделал едкую запись в социальной сети Truth Social.

Он написал: «Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью слетает с катушек, по сути превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в США – система, похоже, не предназначена для них».

Глава государства добавил: «Единственное, для чего хороши третьи партии, это для создания полного и тотального разрушения и хаоса, а у нас этого и так достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли уверенность и разум».

Ранее мы писали, что Маск создает свою партию и обещает веселье.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, Илон Маск

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