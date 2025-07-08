Ученые поведали о небывалой пользе кетогенной диеты

Международная группа экспертов поведала о небывалой пользе кетогенной диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она может существенно улучшать кровоснабжение мозга и повышать уровень BDNF, то есть белка, который поддерживает здоровье нейронов.

Подчеркивается, что это первый клинический результат такого рода, полученный у здоровых людей без когнитивных нарушений.

Поясняется, что BDNF (brain-derived neurotrophic factor) отвечает за выживание нейронов, формирование памяти и обучение. Его снижение связано с болезнью Альцгеймера.

В опыте участвовали одиннадцать взрослых с лишним весом в возрасте от 50 до 70 лет, которые прошли две трехнедельные диеты: стандартную и кетогенную (75% жиров, 20% белков, 5% углеводов).

Сообщается, что при кето-диете подопытные достигли состояния кетоза, когда организм начинает использовать кетоновые тела в качестве альтернативного источника энергии.

Информируется, что после трех недель на кето-диете мозговой кровоток у них увеличился в среднем на 22%, а уровень белка BDNF вырос на 47%.

Указывается, что кетоны не только снабжают мозг энергией, но и активизируют защитные механизмы на клеточном уровне.

Отмечается, что полученные результаты оказались стабильными и подтвердились высокоточной ПЭТ-визуализацией и анализами крови.

Резюмируется: «Кето-диета способна быть потенциальным инструментом поддержания здоровья мозга в зрелом возрасте, но для окончательных выводов необходимы более масштабные и длительные исследования».

Ранее британцы поведали об уникальной пользе всем известного напитка.