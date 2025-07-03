Дуров заявил, что Telegram пытаются дискредитировать

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал громкое заявление. Он уверяет, что его ресурс хотят дискредитировать.

Предприниматель сообщил: «Вполне возможно, что сейчас мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram».

Так, по его словам, недавно каналы в Telegram разгоняли фейковую новость об уходе мессенджера из России.

Отмечается, что она начала активно расходиться в СМИ, и администраторам пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах.

Также говорится, что в СМИ появилось ложное сообщение о блокировке Telegram-каналов, занимающихся сбором данных по открытым источникам (OSINT), по политическим причинам.

Уверяется, что, в реальности, работу ряда пабликов приостановили автоматическими скриптами за обнародование личных данных.

Заверяется, что Тelegram уже более двенадцати лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мессенджер часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон.

Ранее Дуров договорился сотрудничать с Маском.