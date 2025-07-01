МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны

Несмотря на рост стоимости электроэнергии, тарифы для населения в Украине до сих пор значительно ниже рыночных. При этом повышение тарифов должно предусматривать поддержку уязвимых домохозяйств. Об этом говорится в меморандуме с МВФ.

«Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% расходов на основе рыночных цен на газ», – отмечается в документе.

В меморандуме отмечается, что нынешний приоритет - устранение последствий войны в энергетике, но в то же время необходимо срочно разработать план послевоенных реформ и решить старые структурные проблемы. Так, тарифы на электроэнергию для населения выросли в 2023-2024 годах, в то время как цены на отопление и горячую воду остаются под мораторием с начала войны.

МВФ считает, что Украине нужен план для устойчивости энергетического сектора после войны с тарифами, покрывающими расходы и учитывающими социальные факторы. Повышение тарифов поможет восстановить рентабельность, снизить долги, усилить конкуренцию на рынке и будет стимулировать энергоэффективность.

«В то же время необходимо защитить наиболее уязвимые домохозяйства от последствий повышения тарифов, в частности, за счет пересмотра жилищно-коммунальной субсидии с целью повышения ее эффективности и точности предоставления. Одной из ключевых задач при этом станет корректное определение уязвимых домохозяйств, нуждающихся в поддержке», - подчеркнули в МВФ.

В настоящее время в Украине тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года. В последние два года правительство Украины значительно повышало тарифы на электроэнергию для населения:

- в 2023 году тариф вырос на 70% - с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч;

- в 2024 году тариф увеличился на 64% - с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Отметим, что во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду, но он не распространяется на электроэнергию и холодную воду.

Напомним, Украина получит от МВФ еще полмиллиарда долларов.