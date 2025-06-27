Выявлен неожиданный вред омега-3

Эксперты из университета Бристоля в Великобритании говорят, что омега-3 жирные кислоты способны повышать уровень некоторых воспалительных маркеров. Появились данные их отчета.

Ученые сообщают: «Считается, что омега-3 оказывают противовоспалительное действие, но наши данные показывают, что все не так однозначно».

Указывается, что новая работа базировалась на данных тридцатилетнего когортного исследования Avon Longitudinal Study of Parents and Children, в котором участвовали люди, родившиеся в бывшем графстве Эйвон в Англии в 1991-1992-х годах.

Кроме этого использовались данные о здоровье отцов, братьев и сестер, а также детей участников.

Было установлено, что при повышении концентрации омега-3 в крови у участников также увеличивался уровень ряда воспалительных биомаркеров.

Говорится: «Особое значение имело соотношение омега-6 к омега-3: когда омега-6 преобладали, воспаление усиливалось».

Британцы добавляют, что такие результаты подтвердились и при анализе данных UK Biobank (одной из крупнейших в мире баз медицинской информации, охватывающей около полумиллиона человек). Для проверки причинно-следственной связи ученые применили метод менделевской рандомизации и вновь зафиксировали положительную связь между омега-кислотами и воспалительными процессами.

Впрочем, уточняется, что воспаление – сложный биологический механизм, и это исследование не отменяет других потенциально полезных эффектов омега-3.

Резюмируется: «Мы не утверждаем, что омега-3 вредны. Но, как и в случае с любым другим нутриентом, их влияние зависит от контекста, дозировки и индивидуальных особенностей».

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