Палеонтологи в США сделали сенсационную находку — неизвестный динозавр

Ученые открыли новый вид динозавра, который жил на территории современных США примерно 150 миллионов лет назад.

Его останки нашли еще в 2021–2022 годах в штате Колорадо, однако только недавно удалось подтвердить, что это — отдельный вид, которому дали название Enigmacursor mollyborthwickae. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Open Science.

Новый вид был чрезвычайно мал для динозавров: около полуметра в высоту и около метра в длину — по размеру напоминал лабрадора. Динозавр был травоядным и передвигался на двух длинных задних лапах. Ученые предполагают, что он был достаточно быстрым, чтобы убегать от хищников.

«Этих очень маленьких динозавров, питающихся растениями, находили крайне редко. На самом деле найти практически полный скелет, а не несколько фрагментов костей — это редкость. Поэтому эти динозавры довольно малоизвестны», — объяснил соавтор исследования, палеонтолог Пол Барретт.

Название динозавра также символично: часть «enigma» означает загадку — ведь ученые долго не могли определить, к какому именно виду принадлежит найденный скелет.

В ближайшее время Enigmacursor mollyborthwickae станет частью экспозиции в Музее естественной истории в Лондоне.

Напомним, ученые обнаружили в Монголии ближайшего предка тиранозавра.