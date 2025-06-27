Испанцы рассказали об уникальной пользе прополиса

Эксперты из университета Мигеля Эрнандеса в Эльче (Испания) поведали об уникальной пользе прополиса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был расрыт механизм действия нимфеола A – одного из ключевых компонентов прополиса.

Поясняется, что нимфеол A представляет собой природное соединение, обнаруженное в прополисе и растении Macaranga tanarius (тропическое дерево, известное в народной медицине Юго-Восточной Азии).

Ранее уже было известно, что оно обладает антиоксидантными, противомикробными и противораковыми свойствами, но вот точный механизм его действия оставался до недавнего времени не до конца понятен.

При помощи молекулярной динамики (компьютерного метода, позволяющего смоделировать поведение молекул в клеточной мембране) ученые воссоздали сложную структуру мембраны, подобную человеческой, и проанализировали, как ведет себя нимфеол A.

Было установлено, что молекула легко проникает в клеточную мембрану, принимает вытянутую форму и может образовывать небольшие скопления.

Добавляется, что, попадая внутрь, она встраивается между липидными цепями, не разрушая мембрану, но делая ее более подвижной и гибкой, что может усиливать ее биологическую активность, объясняя антимикробные и противоопухолевые эффекты.

Резюмируется: «Гибкость и способность к перемещению внутри мембраны позволяют веществу эффективно взаимодействовать с клеточными структурами. Это помогает объяснить, почему нимфеол A столь эффективен с терапевтической точки зрения».

Ранее стало известно о новой удивительной пользе авокадо.