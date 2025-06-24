Фицо нелестно высказался об Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь нелестно высказался об Украине. Начал обсуждать тему цены на газ.

Он сказал: «Я спрашиваю: почему словацкие домохозяйства из-за Украины должны платить больше за газ? Я отвергаю это. Словакия не должна платить за газ больше в то время, когда объективно может закупать его по реалистичным ценам».

Политик добавил: «Мы с самого начала кричим: REPowering (план остановки поставок всех видов энергоресурсов из России) идет против конкурентоспособности ЕС, REPowering означает ненужное повышение цен на газ только ради Украины. Это будет означать катастрофу для словацких домохозяйств и промышленности».

Ранее Фицо неожиданно поддержал Украину.