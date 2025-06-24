Орбан дерзко высказался о перспективах Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова дерзко высказался об Украине. Он сделал запись в социальной сети Х.

Политик отметил: «Принятие Украины в НАТО означало бы немедленную войну с Россией, а вместе с этим мы рискуем развязать третью мировую войну. Поэтому Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС».

Кроме этого, по его словам, для урегулирования ситуации в нашей стране «нужно предложить форму сотрудничества, которая положит конец войне, а не поддерживать войну, ведущую к разрушению».

Чиновник уверяет, что в ЕС желают, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030-го года, но решающее слово якобы остается за Венгрией.

Говорится, что вступление нашей страны в ЕС разрушило бы венгерскую экономику.

Резюмируется: «ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать войну – один из методов колонизации. Венгрия за ЕС, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество».

Ранее Орбан заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС.