Эрдоган сделал новые заявления по миру в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине. Произошло это в Анкаре перед вылетом на саммит НАТО в Гааге.

Он отметил: «Мы планируем новые шаги в рамках стамбульского процесса. Усилия Турции по прекращению этой войны хорошо известны всем».

Добавляется: «Мы сделали все возможное для мира между Украиной и Россией. Мы та страна, которая пользуется доверием обеих стран. Мы добились конкретного прогресса. Переговоры в Стамбуле это один из важнейших шагов. Теперь мы хотим встать на путь, который положит конец войне. Эта война не может длиться вечно. На саммите НАТО мы объясним это видение нашим собеседникам и заявим, что не остановимся, пока не добьемся мира».

Говорится: «Союзники по НАТО собираются обсудить ситуацию в Украине, также планируют встречу с Владимиром Зеленским. Мы расскажем о наших усилиях по прекращению войны дипломатическим путем. Мы недавно свели стороны в Стамбуле, способствовали обмену пленными и сейчас имеем шаги по продолжению стамбульского процесса».

Ранее Белый дом сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине.