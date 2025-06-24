Стали известны последствия возможного нападения России на страны НАТО

Экономические модели Bloomberg Economics показываю т потери мирового ВВП до 1,5 трлн долларов в случае полномасштабной войны России против Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается в публикации, Российская Федерация активно наращивает производство артиллерийских снарядов, дронов и ракет. Объемы производства скоро превысят спрос, даже с учетом украинского фронта.

Дополнительную тревогу вызвали совместные действия США и Израиля против Ирана — союзника Москвы. Путин выглядит более уверенным и готовым отстаивать расширенные амбиции.

Перед стартом саммита в Гааге Дональд Трамп должен подтвердить приверженность статьи 5 — «коллективной защите» союзников. Однако Европу беспокоят изменения его позиции: на G7 президент США прямо задался вопросом отсутствия России в группе.

Европейские лидеры сомневаются в действенности американских гарантий. Сценарий войны может проверить реакцию не только США, но и всех стран НАТО.

Небольшие, но стратегически важные, Эстония, Латвия и Литва — на передовой риска. На их территории проживают значительные русскоязычные общины, границы с РФ и Беларусью открыты.

По оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, Россия может попытаться начать агрессию здесь уже в ближайшие пять лет. Это вынуждает страны принимать экстренные меры.

Один из тревожных сценариев: российского поезда остановят на территории Балтии, затем под прикрытием защиты россиян введут войска. Затем может последовать блокада Балтии захват островов и блокада Сулавского коридора.

НАТО применит статью 5, но война начнется мгновенно и будет гибридной с ударами по инфраструктуре, системам связи и даже по подводным кабелям.

Bloomberg Economics оценивает прямые потери в первые 12 месяцев: снижение глобального ВВП на 1,3-1,5 %, что составляет примерно 1,5 трлн долларов. Это почти сопоставимо с последствиями масштабного вторжения в Украину.

Промышленность и торговля в Балтии могут сократиться на 43%, ЕС потеряет около 1,2 % ВВП, Россия — всего 1 %. Страны вроде США и Китая также почувствуют негатив: финансовые рынки упадут, цены на энергоносители вырастут, кредиты дорожают.

Военные планы НАТО растут: теперь планируется тратить не менее 3,5 % ВВП на оборону — плюс еще 1,5 % на инфраструктуру, гражданскую оборону и кибербезопасность.

Балтия пересматривает запреты на противопехотные мины, закупает новые системы ПВО и укрепляет сухопутные силовые структуры. Обсуждаются совместные батальоны и базы вдоль российской границы.

Несмотря на угрозы, некоторые европейские лидеры надеются на мирное урегулирование. Необходим консенсус США, ЕС, и участие Китая как посредника. Возможный сценарий: Украина станет членом ЕС, а санкции против России будут частично сняты.

Bloomberg оценивает, что это принесет рост мирового ВВП: на 0,5 % для ЕС и РФ, а глобальный — на 0,3 %. Но Европа пока не готова вернуть прежние связи с Москвой.

Между тем Москва укрепляет свои военные позиции: модернизирует ядерную базу в Калининграде, строит инфраструктуру по северо-западной границе и наращивает потенциал.

США и Европа, осознавая угрозу, наращивают оборону. Украина получает поддержку, санкции ужесточаются, и восточный фланг НАТО готовится к худшим сценариям.

«Европа стоит на рубеже нового этапа — нужна активная оборона и дипломатическая ясность. Война может начаться внезапно, но шанс предотвратить ее еще остается», — говорится в публикации.

Напомним, НАТО усиливает наблюдение за армией РФ с помощью передовых технологий.