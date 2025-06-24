Венгрия сделала дерзкое заявление по поводу членства Украины в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто негативно высказался по поводу членства Украины в ЕС. Чиновник озвучил дерзкое условие для нашей страны.

Он сказал: «Украинцы не могут сделать ни одного шага вперед в вопросе вступления в ЕС, пока не вернут существовавшие ранее права венгерской национальной общины на Закарпатье».

Добавляется: «Нет такого давления со стороны Брюсселя, которое заставило бы нас отказаться от защиты венгров Закарпатья».

Также политик назвал «самым грубым высказыванием и скандалом» слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что сообщество защищает права меньшинств внутри ЕС, а не вне его.

Говорится: «Если это так, то предложил бы ЕС не особо гордиться представляемыми им ценностями».

Ранее Зеленский рассказал о венгерских шпионах.