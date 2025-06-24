Врач объяснила, почему вредно есть красное мясо

Российский терапевт Анастасия Лозикова рассказала о нашем питании кое-что важное. Врач поведала о вреде красного мяса.

Она объяснила: «Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления».

По ее словам, регулярное употребление в пищу жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечнососудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца.

Добавляется, что предпочтительнее выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи.

Ранее ученые назвали диеты против высокого давления.