Зеленский едет в Британию для обсуждения новых мер против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о визите в Британию. В центре переговоров усиление давления против агрессора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский объявил о визите в Британию после очередной массированной атаки России, в которой, по его словам, могли быть задействованы ракеты из Северной Кореи.

«Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом — о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов», — заявил Зеленский.

Украина стремится к усилению международной поддержки на фоне роста угроз. Президент подчеркнул, что агрессия России уже выходит за пределы, и к ней могут быть привлечены авторитарные режимы — в частности, Иран и Северная Корея.

По словам главы государства, защита Украины сегодня — это основа безопасности для многих других стран, особенно тех, которые граничат с Россией или ее союзниками.

«И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора», — сказал он.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев пострадали более 30 человек.