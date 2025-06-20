В Кремле сделали циничное заявление по поводу завершения войны в Украине. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «Как говорил уже президент, для нас было бы идеальным достигнуть эти цели политико-дипломатическими соседствами. До тех пор пока они невозможны, пока они не работают, мы продолжаем специальную военную операцию (войну)».

Он добавил: «Для нас главное выполнить те задачи, которые стоят, и достигнуть всех целей».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 009 330 солдат.