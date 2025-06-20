Китай продолжает отказываться от американской нефти

Китай продолжает активно отказываться от импорта нефти из США. Появились актуальные данные

В мае было ввезено «черного золота» лишь 72,8 миллиона долларов, что аж в 3,8 раза ниже уровня того же месяца годом ранее и в 4,2 показателя месяцем ранее.

Стоит отметить, что это стало минимальной стоимостью закупок с августа 2022-го года и начала 2020-го года, когда импорта вообще не было.

Также Китай сократил ввоз нефти из Малайзии – поставки за месяц упали до 2,2 миллиардов долларов с 3,8 миллиардов. Упали продажи ОАЭ (до 1,2 миллиардов долларов с 1,8 миллиардов).

При этом Пекин наращивает покупки из Ирака (на 8% до 2,7 миллиардов долларов), Бразилии (на 19,5% до 2,4 миллиардов долларов) и Омана (на 25% до 1,95 миллиардов долларов).

Ранее мы писали, что нефть в мире продолжает укрепляться в цене.