В Одессе нашли труп маленькой девочки – задержан подозреваемый в убийстве

Страшная трагедия потрясла Одессу. О нем поведали в местной полиции.

Сообщается, что было найдено тело семилетней Соломии Тарасюк, которая накануне вышла из дома и не вернулась.

Об этом мать ребенка сообщила правоохранителям ночью.

Копы сразу же начали поиски ребенка, а на следующий день днем девочку обнаружили мертвой.

При этом информируется, что полицейские уже задержали 31-летнего мужчину, которого считают причастным к смерти ребенка.

Следствие говорит, что мужчина проживает рядом с семьей девочки. Ребенок знал соседа, поэтому пошел с ним к нему домой, где он лишил девочку жизни.

Указывается, что предварительно причиной смерти является удушение. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители рассказали: «Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении. Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, которые будут направлены на экспертные исследования. Также криминалисты мобильной ДНК-лаборатории следственного управления ГУНП в Одесской области во время первоочередных следственных действий собрали для исследований биологические следы и биологические образцы убитой и фигуранта».

Добавляется, что злоумышленник также находился в розыске ТЦК и СП.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Одессе маленький ребенок выпал с пятого этажа.