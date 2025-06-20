Платина в мире подорожала до максимума с осени 2014-го года

В мире продолжает расти в цене платина. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Эксперты поясняют это ростом спроса на фоне недостаточного предложения данного драгоценного металла, а также тем, что производители ювелирных изделий наращивают запасы.

Так, как стало известно, спотовые цены подскочили более чем на 2% до 1 350,17 долларов за унцию.

Стоит отметить, что это является максимальным уровнем с сентября 2014-го года.

Всего с начала 2025-го года платина подорожала более чем на 45%.

Специалисты говорят о росте спроса со стороны азиатских покупателей, особенно из Китая и Индии.

Поясняется, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке также стимулировала закупки платины, которая используется инвесторами как безопасный актив наряду с другими драгоценными металлами.

Ранее мы писали, что золото и серебро в мире продолжают дорожать.