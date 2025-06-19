Стало известно, когда Украина может присоединиться к единому европейскому роуминговому пространству

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поведал о больших планах. Уже с 2026-го года наша страна желает присоединиться к единому европейскому роуминговому пространству Roam like at home.

Он сообщил: «Европейская комиссия направила в Совет ЕС предложение о присоединении Украины к политике Roam like at Home с 1 января 2026-го года. Теперь ожидаем решения Совета ЕС. После его принятия украинцы в ЕС и европейцы в Украине смогут пользоваться мобильной связью без дополнительных расходов на постоянной основе как дома».

Добавляется, что телеком-сфера станет первым сектором, на который будут распространяться правила внутреннего рынка ЕС.

Указывается, что это ключевой шаг к цифровой интеграции с Европой.

Чиновник отметил, что с 2022-го года украинцы в Европе могут пользоваться тарифами украинских мобильных операторов без дополнительной платы за роуминг благодаря временным совместным договоренностям между операторами Украины и ЕС.

Сказано, что 10 июля прошлого года срок действия Совместного заявления, согласно которому украинцы за рубежом и европейцы в Украине могут пользоваться услугами доступного роуминга была продлена на один год.

Напомним, что в начале лета президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12150, который является последним требованием для присоединения нашей страны к единому европейскому роуминговому пространству Roam like at home.

Ранее Украина получила еще миллиард евро из замороженных российских активов.