Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Озвучен ущерб экологии Украины за время войны

Озвучен ущерб экологии Украины за время войны

Агата Кловская
18.06.25 16:30
354
Озвучен ущерб экологии Украины за время войны

В Украине продолжается война. Увы, она наносит огромный вред экологии нашей страны.

Об этом поведала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, которую цитирует РБК-Украина.

Чиновница сказала: «Сумма ущерба оценивается примерно в 90 миллиардов евро».

Добавляется, что для восстановления окружающей среды и инфраструктуры необходимы будут годы или десятки лет.

Говорится: «Для того, чтобы восстановить эти природные ресурсы, восстановить тот ущерб, который был нанесен окружающей среде, критической инфраструктуре нужны будут годы и десятки лет. Некоторые природные объекты мы, к сожалению, не сможем восстановить до того состояния, в котором они были».

Ранее стала известна текущая ситуация на фронте.

Тэги: общество, война, экология, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.06.25 19:07

Отмыла 5 млрд грн и сбежала? Совладелица iBox Bank Алена Шевцова, похоже, до сих пор в международном розыске

Автор: Андрій Димний, для «Фраза»

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.06.25 19:12

Мошенники из Днепра "кинули" украинку на деньги: Stop UA Scam помогли решить проблему, - СМИ

18.06.25 15:52

Названо нынешнее число миллионеров в Украине

18.06.25 15:29

Стало известно, сколько украинцев пожелали покинуть Израиль и Иран

18.06.25 14:26

Американский нейрохирург раскрыл тайну предсмертных видений

18.06.25 14:07

Названа допустимая суточная норма соли для человека

18.06.25 13:57

«Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

18.06.25 13:44

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в конце этой рабочей недели

18.06.25 12:52

Трамп в очередной раз отложил блокировку TikTok

18.06.25 12:01

Спецпосланник Трампа встретится с Лукашенко

18.06.25 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 007 160 солдат

17.06.25 11:42

Ночная атака России на Киев: появились новые страшные данные о последствиях

17.06.25 09:25

Очередная атака России на Киев привела к многочисленным жертвам

17.06.25 09:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 006 120 солдат

16.06.25 21:51

Темпы рождаемости в мире рухнули вниз

16.06.25 10:18

Зеленский и Трамп могут встретиться в Канаде

13.06.25 21:48

Сотни иранских ракет полетели по израильским городам

13.06.25 13:21

ООН обнародовала данные о жертвах российских атак в мае

13.06.25 11:41

Израиль во время удара мог ликвидировать главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами и высокопоставленных ученых-ядерщиков

13.06.25 11:36

Массированный налет дронов на Крым сопровождался взрывами по всему полуострову

12.06.25 15:07

Китайцы бьют тревогу из-за жуткой особенности птичьего гриппа

13.06.25 15:32

Названы полезные для сердца масла

12.06.25 16:44

Американцы поведали об уникальной пользе миндаля

12.06.25 09:32

Путин не хочет заканчивать войну, — Зеленский

13.06.25 15:25

Финны поведали о важной пользе похудения

12.06.25 15:42

Назван простой способ улучшить свои когнитивные способности

12.06.25 12:16

Новозеландский дедушка установил удивительный спортивный рекорд

13.06.25 13:22

Ученые рассказали, как алкоголь влияет на мужчин и женщин

13.06.25 15:19

Ученые рассказали о Млечном Пути кое-что новое

13.06.25 13:29

Американцы поведали об удивительной пользе манго для женщин

Фото и Видео
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать
В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек
В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек
Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео
Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео
В Китае нашли уникальную бабушку
В Китае нашли уникальную бабушку
Ученым впервые удалось снять южный полюс Солнца
Ученым впервые удалось снять южный полюс Солнца
Во львовской школе ученик устроил стрельбу прямо в классе
Во львовской школе ученик устроил стрельбу прямо в классе
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов
Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов
Путин нашел повод отказаться от встречи с Зеленским
Путин нашел повод отказаться от встречи с Зеленским
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди