Озвучен ущерб экологии Украины за время войны

В Украине продолжается война. Увы, она наносит огромный вред экологии нашей страны.

Об этом поведала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, которую цитирует РБК-Украина.

Чиновница сказала: «Сумма ущерба оценивается примерно в 90 миллиардов евро».

Добавляется, что для восстановления окружающей среды и инфраструктуры необходимы будут годы или десятки лет.

Говорится: «Для того, чтобы восстановить эти природные ресурсы, восстановить тот ущерб, который был нанесен окружающей среде, критической инфраструктуре нужны будут годы и десятки лет. Некоторые природные объекты мы, к сожалению, не сможем восстановить до того состояния, в котором они были».

Ранее стала известна текущая ситуация на фронте.