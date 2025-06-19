Названо нынешнее число миллионеров в Украине

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поведал интересную информацию. Он назвал число миллионеров в Украине.

По его словам, в 2025-м году более 17 тысяч украинцев задекларировали доход свыше миллиона гривен.

Добавляется, что это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году.

Всего украинские миллионеры задекларировали 254 миллиарда гривен.

Отмечается, что всего граждане задекларировали 474 миллиарда гривен доходов, это на 93,5 миллиарда гривен больше, чем было в 2024-м году.

При этом число декларантов уменьшилось до 363 тысяч человек.

Говорится: «Это минус 22%. Вероятно, часть просто изменила страну проживания и больше не фигурирует в украинской статистике».

Ранее мы писали, что до конца года НБУ планирует накопить 58 миллиардов долларов.