Стало известно, сколько украинцев пожелали покинуть Израиль и Иран

Министерство иностранных дел Украины сообщило, сколько граждан нашей страны желают покинуть Израиль и Иран на фоне боевых действий между ними. Данные приводят по состоянию на среду, 18 июня.

Сообщается, что намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 украинцев, а желание покинуть Иран выявили 85 наших сограждан, а также десять иностранцев, имеющих разрешение на постоянное место жительства в Украине.

Указывается на то, что с началом ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, по поручению главы МИД Андрея Сибиги дипломатическая служба проводит круглосуточный мониторинг ситуации с безопасностью и обращений граждан Украины, которые изъявляют желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину.

Отмечается, что дипломаты посольства Украины в Государстве Израиль уже эвакуировали ряд граждан, которые срочно в этом нуждались.

Сказано: «На горячую линию посольства Украины в Израиле поступило более четырехсот обращений от граждан Украины, которые получили от консулов разъяснения относительно возможных путей эвакуации. Посольство собирает эвакуационный список граждан, а все необходимые инструкции размещены на ресурсах диппредставительства».

Информируется, что департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан, и отдельными рейсами, и совместно с партнерами. Дипломаты также продолжают уточнение данных граждан и решение организационных вопросов.

Резюмируется: «Посольства Украины в Израиле и Иране продолжают мониторинг ситуации и оказание консульской помощи гражданам нашей страны».

Ранее мы писали, что украинцев будут эвакуировать из Израиля и Ирана.