Американский нейрохирург раскрыл тайну предсмертных видений

Нейрохирург из университета Луисвилля в США Аджмал Земмар раскрыл тайну предсмертных видений. Он объяснил, что же это такое.

По его словам, исследование активности мозга выявило, что в момент смерти человек переживает нечто похожее на сон или воспоминание.

Добавляется, что узнать это удалось благодаря анализу электроэнцефалограммы 87-летнего пациента за тридцать секунд до и после остановки сердца.

Сообщается также, что в гамма-осцилляциях, связанных со сновидениями или воспоминаниями, заметна активность во время и даже после перехода к смерти.

Информируется, что мозг перед кончиной может воспроизводить последние важные воспоминания в жизни человека.

Резюмируется: «Такие результаты бросают вызов понимаю того, когда заканчивается жизнь и появляются вопросы, связанные со сроками донорства органов».

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