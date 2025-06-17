В США задержали мужчину, который угрожал убить Трампа

В США задержали бывшего лейтенант береговой охраны Питера Стинсона, который жил в городе Октон (Вирджиния). Как сказано в материалах уголовного дела, он неоднократно угрожал убить главу государства Дональда Трампа.

Добавляется, что он ранее получал награды за меткую стрельбу.

Следователи говорят, что американец причислял себя к движению антифашистов. В 2020-2025-х годах он делал в социальных сетях провокационные публикации с призывами к другим пользователям организовать группировку для убийства Дональда Трампа, вызываясь либо оплатить преступление, либо принять в нем участие.

Сам подозреваемый не признал вину в предъявленных ему обвинениях и был заключен под стражу.

Ранее Трамп призвал «додавить» нелегалов.