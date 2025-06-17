Американцы рассказали, что нужно есть, чтобы улучшить качество сна

Эксперты из Чикагского медицинского и Колумбийского университетов в США поведали, как улучшить качество сна. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление в пищу пяти чашек овощей и фруктов в день улучшает качество сна на 16%.

По словам ученых, активное потребление растительной пищи уже связывали с более качественным сном, но в новом исследовании впервые выявили четкую временную связь между дневным рационом и объективно измеренным сном в ту же ночь.

В опыте участвовали здоровые добровольцы, у которых ранее не была диагностирована бессонница. Подопытные ежедневно отправляли отчеты о своем питании через мобильное приложение и носили специальные браслеты для оценки сна.

Добавляется, что особое внимание было уделено так называемой фрагментации сна, то есть показателю, отражающему частоту ночных пробуждений и переходов между фазами сна.

В итоге оказалось, что у тех, кто ел больше фруктов, овощей и полезных углеводов, сон отличался большей непрерывностью и глубиной.

Говорится: «16% – весьма значимое изменение, особенно с учетом того, что оно проявляется уже в течение суток».

Сообщается, что изменение рациона питания может стать естественным и доступным способом улучшения сна, что имеет важное значение для общественного здравоохранения.

Теперь американцы хотят продолжить работу, чтобы изучить причинно-следственные механизмы такого эффекта и расширить исследования на более широкие группы населения.

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