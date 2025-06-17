Украинцев будут эвакуировать из Израиля и Ирана

Граждан Украины будут эвакуировать из Израиля и Ирана. Сейчас отечественные дипломаты готовят соответствующие списки и разрабатывают варианты.

Об этом сказано в рекомендациях МИД.

Сообщается: «В связи с существенным ухудшением безопасности на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины при возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе».

Добавляется, что всех украинцев, находящихся на территории данных стран, призывают сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Резюмируется: «Посольство Украины в государстве Израиль и посольство Украины в Исламской Республике Иран формируют эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации граждан».

Ранее Трамп пообещал новые удары по Ирану в случае отсутствия соглашения.