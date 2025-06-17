Ученые назвали неочевидное последствие глобального потепления

Международная группа экспертов выявила неочевидное последствие глобального потепления. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно способно серьезно повысить заболеваемость обструктивным апноэ сна, ведущим к диабету и болезням сердца.

В опыте участвовали 116 тысяч людей из 41 страны.

Подопытные использовали медицинские датчики, сертифицированные FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США), которые помещали под матрасы для регистрации параметров сна.

В итоге анализ данных о более чем 62 миллионах ночей показал, что в жаркие дни риск апноэ увеличивается на 45%.

Сказано, что при температуре выше 27 градусов вероятность развития апноэ сна на следующую ночь значительно возрастает по сравнению с прохладной погодой около 6 градусов.

Добавляется, что особенно выраженный эффект наблюдался в европейских странах и среди людей с избыточным весом.

Поясняется, что обструктивное апноэ сна представляет собой кратковременные остановки дыхания во сне, которые нарушают его структуру и могут приводить к серьезным последствиям для здоровья. Среди них – повышенный риск диабета, гипертонии и попадания в дорожно-транспортные происшествия.

Ученые подчеркивают, что сохранение климатической стабильности может стать одной из эффективных мер профилактики нарушений сна и связанных с ними заболеваний.

Резюмируется: «Если глобальная температура повысится на 1,8 градуса или больше по сравнению с доиндустриальным уровнем (1850-1900-е годы), то к 2100-му году распространенность обструктивного апноэ сна увеличится в 1,2-3 раза».

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