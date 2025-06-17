Власти Киева объявили среду Днем траура

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среда, 18 июня, в украинской столице объявлена Днем траура в память о жертвах массированной атаки России на город. Будут вспомнить погибших и пострадавших в результате налета.

Он отметил: «Завтрашний день, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности».

Указывается, что в этот день в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Информируется, что сейчас разбор завалов в Киеве продолжается. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе.

Ранее после воздушной атаки России Киев частично остался без электричества.