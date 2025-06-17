Ночная атака России на Киев: число пострадавших стремительно растет

Утром вторника, 17 июня, в Киеве продолжают ликвидировать последствия ночной воздушной атаки России. О текущей ситуации поведал глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, еще один человек деблокирован спасателями ГСЧС с разрушенной российской ракетой многоэтажки.

Указывается, что поисково-спасательные работы продолжаются. Есть информация о, как минимум, пяти пропавших без вести жителях дома, которые не выходят на связь с родными.

В то же время, в КГВА говорят, что известно уже о 99 пострадавших, 59 из них были госпитализированы.

Число жертв пока остается прежним – 14 человек.

Ранее мы писали, что очередная атака России на Киев привела к многочисленным жертвам.