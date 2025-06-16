Американцы поведали о поразительной пользе смеха

Эксперты из клиники Мейо в США рассказали об уникальной пользе смеха. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он может улучшать работу иммунной системы, укреплять психическое здоровье и оказывать обезболивающий эффект.

Ученые поведали, что смех активирует электрическую активность в чувствительных нервах и мышцах, которая достигает головного мозга и вызывает выброс эндорфинов, то есть природных нейропептидов с обезболивающим эффектом. Данные вещества способствуют формированию чувства благополучия и комфорта, положительно влияя на общее состояние организма.

Указывается также, что в краткосрочной перспективе смех усиливает поступление кислорода в легкие, активизирует работу сердца и мышц, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц. При этом он повышает настроение, снижает стрессовую реакцию организма, нормализует частоту сердечных сокращений и артериальное давление, создавая ощущение расслабленности и покоя.

Американцы рассказали, что при регулярном проявлении смех может также способствовать укреплению иммунной системы.

Отмечается: «Негативные эмоции вызывают химические реакции, ослабляющие защитные функции организма. Позитивный эмоциональный фон, наоборот, способствует выработке соединений, способных противодействовать стрессу и снижать риск развития серьезных заболеваний».

Уверяется, что смех способен снижать болевые ощущения, выступая в роли естественного обезболивающего. Он положительно влияет на психическое здоровье.

Резюмируется, что смешливые люди чаще воспринимаются как уверенные в себе, легче устанавливают социальные контакты и, как правило, успешнее адаптируются в профессиональной среде.

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