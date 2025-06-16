В Одессе маленький ребенок выпал с пятого этажа

Страшный инцидент произошел в Одессе в ночь на понедельник, 16 июня. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что ЧП случилось на улице Большой Арнаутской – тут семилетний мальчик выпал из окна последнего этажа пятиэтажного дома.

Травмированного малыша нашла местная жительница, которая сообщила об этом в полицию. На место были направлены ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Указывается, что врачи госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в больнице.

Добавляется, что мальчик проживал вместе с матерью

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Также решается вопрос о правовой квалификации.

Ранее в Николаеве с седьмого этажа выпал 6-летний мальчик.