Украинцев информировали об изменениях погоды в ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился актуальный прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью вторника, 17 июня, в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем осадки ожидаются в северных, центральных и восточных областях, местами будут грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 12-17, днем 23-28 тепла, в западных и северных областях плюс 20-25.

В Киеве завтра ночью будет сухо, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 тепла.

Кроме этого информируется, что в среду, 18 июня, на большей части территории нашей страны будет сухо, только на востоке и в Приазовье местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 12-17, на побережье морей до 21 тепла, днем плюс 23-28, на северо-востоке 20-25 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 14-16, днем около 25 тепла.

Ранее украинские энергетики сообщили весьма хорошие новости.