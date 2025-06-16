Американский врач объяснила, помогает ли холодная вода похудеть

Популярный семейный врач из клиники Мэйо в США Элисса Гартенберг поведала о похудении кое-что важное. Она рассказала, способствует ли ему употребление холодной воды.

По словам медика, она ускоряет метаболизм и ускоряет насыщение, что может незначительно ускорить потерю лишнего веса.

Специалист рассказала, что мода на употребление холодной воды получил широкое распространение в социальных сетях. Поклонники данного способа похудения уверяют, что при попадании холодной воды в организм возникает необходимость ее нагревания, что увеличивает расход калорий.

Специалист признается, что это утверждение в целом соответствует действительности.

Она говорит: «Когда тело подвергается воздействию холода, оно запускает так называемый холодозависимый термогенез. Это процесс, при котором организм вырабатывает тепло, сжигая больше калорий».

Впрочем, увы, эффективно похудеть лишь с помощью холодозависимого термогенеза не получится.

Ученые уже доказали, что употребление пятисот миллилитров воды температурой 22 градуса увеличивает скорость метаболизма примерно на 30% в час.

Поясняется, что с практической точки зрения это соответствует примерно 24 калориям.

Указывается: «Само по себе это число невелико, но привычка пить воду является частью здорового распорядка дня».

Также, как информируется, употребление воды перед едой помогает контролировать аппетит.

Американа рассказала: «Употребление пятисот миллиграммов воды перед едой приводит к снижению потребления калорий и ускорению потери веса, особенно у людей среднего и старшего возраста. Подобный эффект связан с растяжением желудка и ранней отправкой сигналов насыщения в мозг еще до поступления пищи».

Резюмируется, что холодная вода также может немного замедлять опорожнение желудка, что может продлить чувство насыщения, но этот эффект изучен в меньшей степени.

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