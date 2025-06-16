Зеленский и Трамп могут встретиться в Канаде

На полях саммита G7 в Канаде может состояться встреча президентом Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на свои источники в Белом доме, информирует издание Axios.

Сообщается, что накануне инсайдер поведал, что американский лидер встретится с главой украинского государства, а также премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Стоит напомнить, что в G7 входят лидеры США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании.

В публикации сказано: «Дональд Трамп посещает Канаду после того, как неоднократно угрожал суверенитету северного соседа. В течение нескольких месяцев он выражал заинтересованность в аннексии Канады и втянул союзную страну в тарифную войну».

Справка:

51-й саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня 2025 года в деревне Кананаскис, в провинции Альберта, Канада.

Ранее Трамп выразил разочарование действиями России и Украины.