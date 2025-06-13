Украинцам продлили временную защиту в ЕС

Совет ЕС принял важное решение. Беженцам из Украины продлили временную защиту до 4 марта 2027-го года.

Сказано: «Сегодня Совет ЕС выразил единодушную поддержку предложению продлить временную защиту для более чем четырех миллионов украинцев, которые бегут от российской агрессии, до 4 марта 2027-го года».

Добавляется, что Совет ЕС официально примет решение о продлении временной защиты на одной из своих следующих сессий.

В то же время, министр внутренних дел и администрации председательствующей в ЕС Польши Томаш Семоняк сказал: «Пока Россия продолжает терроризировать украинское мирное население неизбирательными авиаударами, ЕС продолжает проявлять свою солидарность с украинским народом. Мы будем продолжать предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще в течение года».

Указывается, что уже инициировано обсуждение стратегии постепенного отмены временной защиты после достижения справедливого мира.

Резюмируется: «В ближайшее время мы будем работать над совместными решениями для всего ЕС в этой сфере, в том числе в контексте возвращения в Украину».

Ранее Украина получила еще миллиард евро из замороженных российских активов.